Es geht vorwärts in Leipzig: LVB geben Nord-West-Strecke wieder frei und verlängern Linie

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Mit jedem Tag geht es ein Stück voran: Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben am Freitagmorgen eine wichtige Route zwischen Westen und Norden wieder freigegeben.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Es ist mühsam, doch es geht mit jedem Tag ein weiteres Stück voran: Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben am Freitagmorgen eine wichtige Route zwischen Westen und Norden der Stadt wieder freigegeben.

Tramlinie 14 fährt jetzt wieder bis zum Messegelände.
Tramlinie 14 fährt jetzt wieder bis zum Messegelände.  © TAG24/Juliane Bonkowski

Linie 14 hatte bereits am Donnerstag ihren Betrieb teilweise wieder aufgenommen, fuhr zwischen Angerbrücke und Wilhelm-Leuschner-Platz. Jetzt wurde sie aber bis zum Messegelände verlängert, bedient wie die Trams 7, 11 und 16 nun dadurch auch den Leipziger Hauptbahnhof.

Auch Linie 11 fährt jetzt nicht mehr nur von Dölitz bis zum Wilhelm-Leuschner-Platz, sondern seit dem Vormittag zwischen Markkleeberg-Ost über den Hauptbahnhof nach Gohlis-Nord.

Insgesamt sind dadurch folgende Linien wieder auf Teilstrecken unterwegs: 1, 3, 7, 11, 14, 15 und 16. Es fehlen noch die Straßenbahnen 2, 4, 8, 9, 10, und 12.

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Nach Stand von Mittwoch sollen bis Mitte kommender Woche alle wesentlichen Strecken wieder in Betrieb sein.

Noch immer sind zahlreiche Mitarbeiter im Einsatz, um die Gleise von der während der Hitzewelle aufgeweichten Bitumenmasse zu befreien. Die letzte Gemeinschaftsaktion, an der Freiwillige sich erneut beteiligen können, findet am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr an den Haltestellen Leibnizstraße sowie Wintergartenstraße neben dem Hauptbahnhof statt.

Hier seht Ihr, welche Linien wieder wie fahren.
Hier seht Ihr, welche Linien wieder wie fahren.  © Leipziger Verkehrsbetriebe
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Es wird weiter fleißig gekratzt an Leipzigs Gleisen.  © Christian Grube

Zuletzt hatten sich am Mittwoch rund 150 Leipziger Menschen an der Aktion am Johannisplatz beteiligt.

Wer am Samstag helfen möchte, sollte alte Kleidung und festes Schuhwerk anziehen sowie bestenfalls Warnwesten, Schutzhandschuhe und Werkzeug mitbringen.

Im Sondernetzplan seht Ihr, welche Linien aktuell wie fahren. In den Sozialen Medien hält die LVB Euch ebenfalls auf dem Laufenden.

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Erstmeldung von 10.50 Uhr, aktualisiert um 12.09 Uhr

Titelfoto: TAG24/Juliane Bonkowski

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