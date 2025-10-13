Freude bei Leipzigs Nachbar: Täglich verstopfter IKEA-Zubringer wird vierspurig

Dölzig (Schkeuditz) - Die B181 ist eine der größten Staufallen in der Nähe von Leipzig . Die Bundesstraße verbindet die Messestadt mit Merseburg ( Sachsen-Anhalt ) und ist der Zubringer zur IKEA-Filiale Leipzig/Halle. Besonders Anwohner des Orts Dölzig klagten neben den Staus immer wieder über Lärm und Abgase, auch durch Schwerlasttransporte.

Die Bundesstraße ist seit Jahren eine Staufalle. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Landesdirektion Sachsen will Abhilfe schaffen und hat den vierspurigen Ausbau der B181 mit der Ortsumfahrung Dölzig mit einem Planfeststellungsbeschluss genehmigt - und hat viel vor.

Geplant ist es, an der Anschlussstelle Leipzig-West (an der A9) und dem Knotenpunkt B181/K7961 die Straße auf rund 3,9 Kilometern auszubauen und südlich an Dölzig vorbeizuführen.

Der neue Abschnitt soll dann östlich der Anschlussstelle Leipzig-West beginnen und über den umgebauten Knotenpunkt B181/B186 in Richtung Rückmarsdorf führen. Am Leipziger Ortseingang am östlichen Ende des Abschnitts wird eine Ampel eingerichtet, um den Verkehr zu regeln.

Die bestehende Brücke über den Zschampert soll durch einen Neubau ersetzt werden und nördlich davon soll eine weitere Brücke für einen Wirtschaftsweg entstehen.