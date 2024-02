Freude im Leipziger Osten: Ab sofort rollt eine neue Buslinie durch die Straßen!

Die Linie 71 fährt ab dem heutigen Montag durch Leipzig. © Anke Brod

Nach Angaben der LVB bedient die Buslinie 71 in Anger-Crottendorf demnach drei neue Haltestellen: Die Theodor-Neubauer-Straße, Segerstraße und Mascovstraße. Im weiteren Fahrverlauf kommen zudem der Reudnitzer Park, die Augustenstraße und der Täubchenweg/Gerichtsweg dazu.

Damit soll der Stadtteil künftig über den Täubchenweg und die Dresdner Straße mit dem Straßenbahnnetz verbunden werden. Entlang der Route soll es darüber hinaus Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 4, 7, 70, 72 und 73 geben.

Der Bus 71 fährt wochentags alle 15 Minuten, abends dann alle 30 Minuten.

Die Maßnahme sei ein Schritt in Richtung "klimafreundlicher Stadtverkehr und lebenswerte Wohnquartiere", so Ulf Middelberg von den LVB. "Der neue Quartiersbus verbessert die Lebensqualität in unserem Viertel enorm, sodass alle Anwohner in nur wenigen hundert Metern die nächste Haltestelle erreichen", fügte Ulrike Gebhardt vom Bürgerverein Anger-Crottendorf hinzu.