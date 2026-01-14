Störungen und Blockaden? Das erwartet der Verfassungsschutz bei Leipzigs Linken-Demos

Leipzig - Der sächsische Verfassungsschutz erwartet bei den rivalisierenden Demonstrationen der linken Szene am Samstag in Leipzig eine aufgeheizte Stimmung.

Nach bisherigen Informationen sollen etwa 1000 Polizisten Connewitz am Samstag absichern, wenn in dem Leipziger Stadtteil zwei gegenüberstehende linke Lager aufeinandertreffen. © Sebastian Willnow/dpa

"Auch Stör- und Blockadeaktionen gewaltorientierter Linksextremisten aus dem dogmatischen sowie dem autonomen Spektrum gegen das jeweils andere Protestlager sind ein mögliches Szenario", teilte das Landesamt mit. Die Polizei plant einen Großeinsatz.

Im Stadtteil Connewitz werden sich am Samstag den Demoaufrufen zufolge zwei Lager gegenüberstehen, die zum Nahost-Konflikt unterschiedliche Positionen vertreten. Laut Verfassungsschutz ist diese Versammlungslage der Ausdruck einer Kontroverse zwischen den linksextremistischen Spektren zum aktuellen Nahost-Konflikt, der sich emotional und ideologisch zugespitzt habe.

Ein Bündnis um die antiisraelische Gruppierung Handala Leipzig ruft unter dem Motto "Antifa means: Free Palestine" zur Versammlung am Connewitzer Kreuz auf.

Der Verfassungsschutz stuft Handala als extremistisch ein. Die Demonstration richte sich gegen eine bisher in Connewitz stark verankerte überwiegend proisraelische linksextremistische Szene.

Nach Angaben der Versammlungsbehörde sind zu dieser Demonstration 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.