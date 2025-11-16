Nationaler Fan-Protest in Leipzig: Tausende Ultras zogen durch die Messestadt

Leipzig - Tausende Fans und Ultras von verschiedenen deutschen Fußballvereinen zogen am Sonntagvormittag über den Innenstadtring. Obwohl zwischen den Gruppierungen teilweise Differenzen bestehen, blieb es friedlich und es gab keine bekannten Zwischenfälle.

Tausende Fußballfans versammelten sich am Sonntag in Leipzig. © Silvio Bürger

Um 11.30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug am Richard-Wagner-Platz in Leipzig friedlich in Bewegung.

Fangruppen aus ganz Deutschland waren angereist, um unter dem Motto "Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus – Ja zur Fankultur!" gegen mögliche schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Stadien zu protestieren.

TAG24 erfuhr von vor Ort, dass Union Berlin eine der größten Fangruppierungen stellt. Augenscheinlich waren mehrere Hundert Anhänger nach Leipzig gekommen.

Insgesamt wurden rund fünf größere Gruppen gesichtet. Einige sind in ihren Vereinsfarben gekommen. Laut Polizeiangaben waren etwa 8000 Teilnehmer von 50 Klubs dabei. Unbestätigten Angaben zufolge, könnten es doppelt so viele Fans gewesen sein.

Sie liefen in einzelnen Blöcken über den Ring und hatten Plakate dabei, die unter anderem forderten: "Vereine, wehrt euch für eure Fans" und "Wir schützen unsere lebendigen Kurven". Dazu gab es lautstarke Fangesänge und Parolen.