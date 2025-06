Größer und besser? Zara eröffnet neuen Store in Leipziger Innenstadt

Leipzig - Sie soll ein Vorzeige-Geschäft im Zara-Kosmos sein. Um 10 Uhr am Samstagmorgen öffneten die Türen für die neue Zara-Filiale in der Leipziger Grimmaischen Straße 8.

Alles in Kürze

Die Türen der neuen Filiale öffneten am Samstagmorgen pünktlich um 10 Uhr. © TAG24/Tamina Porada

Jahrelang mietete die Marke Sportcheck die mehr als 4600 Quadratmeter Fläche des Geschäfts. Jetzt ist Zara in das Gebäude gezogen und hat damit einen neuen Flagship-Store in Europa eröffnet.

Wie eine Zara-Sprecherin TAG24 bereits im Februar berichtete, soll der Flagship-Store in Lissabon die Inspiration für das neue Ladenkonzept in Leipzig gewesen sein. In Lissabon betreibt die Marke den weltweit zweitgrößten Laden. Dieser zählt als Vorzeige-Shop.

Die alte Zara-Filiale an der Ecke Petersstraße hat geschlossen. Was aus der Ladenfläche wird, ist noch nicht offiziell bekannt.

Am Samstagmorgen herrschte in der neuen Filiale bereits reger Betrieb. Das ist wenig überraschend, wenn man bedenkt, wie voll das ehemalige Geschäft der Marke ein paar Meter weiter in der Regel war.