19.09.2024 12:36 1.563 Großalarm an Leipziger Schule: Offenbar mehrere Schüler durch Reizgas verletzt

An der Apollonia-von-Wiedebach-Schule in Leipzig-Connewitz ist es am Donnerstag zu einem Großalarm gekommen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Großalarm am Donnerstagmorgen an der Apollonia-von-Wiedebach-Schule in Connewitz! Bei einem Vorfall mit Reizgas sind am Donnerstag offenbar mehrere Schüler einer Leipziger Schule verletzt worden. © Leipzig FireFighter Gegen 10 Uhr erhielt die Polizei Meldung über offenbar mehrere Kinder, die dort durch Reizgas verletzt worden sein sollen, wie Sprecherin Therese Leverenz gegenüber TAG24 erklärte. Bei der Rettungsleitstelle wurde ein Massenanfall von Verletzten ausgerufen. Zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Ort des Geschehens. Ein Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe wurde zur Evakuierung hinzugerufen. Auch ein Kriseninterventionsteam wurde alarmiert. Wie Polizeisprecherin Leverenz erklärte, wurde das Gas auf einer Schultoilette versprüht. "Kinder, die diese danach besuchten, klagten über Reizungen." Zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Ort des Geschehens. Die Leipziger Verkehrsbetriebe schickten einen Bus zur Evakuierung der Schüler. © Leipzig FireFighter Was genau sich zutrug und wie viele Schüler betroffen waren, war zunächst noch unklar. Die Eltern seien bereits informiert worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Titelfoto: Leipzig FireFighter