Hitze-Blog für Leipzig: Nachwuchs-Fußball-Turnier und beliebtes Parkfest abgesagt
Leipzig - Eine Hitzewelle zieht über Deutschland und sorgt auch in der Messestadt für hohe Temperaturen. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Der Höhepunkt wird laut aktuellen Vorhersagen am Wochenende erreicht. Dann sind bis zu 40 Grad oder mehr möglich.
Bereits für den Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in der Nacht kommt keine Abkühlung.
Wie die Stadt Leipzig in ihrer App mitteilte, wird für Donnerstag ebenfalls eine starke Wärmebelastung erwartet.
Auch Konzerte und Veranstaltungen drohen der Hitze zu erliegen. In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.
24. Juni, 13.40 Uhr: Jugend-Fußball-Turnier abgesagt
Am Sonntag sollte in der Sportschule "Egidius Braun" der beliebte Leipziger-Cup stattfinden. Wie die Veranstalter am Mittwoch auf Facebook ankündigten, wurde das Fußballturnier "nach ausführlicher Diskussion und Abwägung aller Optionen" abgesagt.
Ursprünglich waren die Pokalendspiele von den Teams der A- bis G-Jugend angesetzt, sowieso ein Turnier der "Liga für Alle" im Inklusionsfußball.
Nachholtermine sollen zeitnah angekündigt werden.
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24. Juni, 13.50 Uhr: Beliebtes Parkfest abgesagt
Das Abtnaundorfer Parkfest am kommenden Samstag wurde am Dienstagabend offiziell abgesagt. Aufgrund des Wetters hätten einige Künstler und Teilnehmer bereits abgesagt, was den ganzen Ablauf des Festes ins Wanken bringt.
Ein Ersatztermin wird gesucht, es ist aber unklar, ob es in diesem Jahr noch dazu kommt.
Weitere Informationen zu dem Thema findet Ihr im Artikel: Dieses Mal wirklich! Beliebtes Parkfest in Leipzig abgesagt.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa