24.06.2026 14:13 Hitze-Blog für Leipzig: Nachwuchs-Fußball-Turnier und beliebtes Parkfest abgesagt

Eine Hitzewelle erfasst Leipzig und sorgt für Absagen von Konzerten, Festen und Veranstaltungen. TAG24 fasst die Entwicklungen zusammen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Eine Hitzewelle zieht über Deutschland und sorgt auch in der Messestadt für hohe Temperaturen. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Der Höhepunkt wird laut aktuellen Vorhersagen am Wochenende erreicht. Dann sind bis zu 40 Grad oder mehr möglich.

Eine Abkühlung wird in den kommenden Tagen notwendig sein. © Sebastian Willnow/dpa Bereits für den Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in der Nacht kommt keine Abkühlung. Wie die Stadt Leipzig in ihrer App mitteilte, wird für Donnerstag ebenfalls eine starke Wärmebelastung erwartet. Auch Konzerte und Veranstaltungen drohen der Hitze zu erliegen. In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.

24. Juni, 13.40 Uhr: Jugend-Fußball-Turnier abgesagt

Am Sonntag sollte in der Sportschule "Egidius Braun" der beliebte Leipziger-Cup stattfinden. Wie die Veranstalter am Mittwoch auf Facebook ankündigten, wurde das Fußballturnier "nach ausführlicher Diskussion und Abwägung aller Optionen" abgesagt. Ursprünglich waren die Pokalendspiele von den Teams der A- bis G-Jugend angesetzt, sowieso ein Turnier der "Liga für Alle" im Inklusionsfußball. Nachholtermine sollen zeitnah angekündigt werden.

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24. Juni, 13.50 Uhr: Beliebtes Parkfest abgesagt

Die Veranstalter hoffen, dass es bald einen Ersatztermin geben wird. © Wir für Schönefeld e.V.