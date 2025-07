Leipziger Karli-Baustelle wird zum gefährlichen Party-Hotspot: "Rücksichtsloses Verhalten"

Leipzig - Seit dem 28. Juni wird auf der Karl-Liebknecht-Straße im Leipziger Süden gebaut. Vor allem am Südplatz ist am Abend eine eigene kleine Subkultur entstanden. Hunderte Menschen sitzen fast jeden Abend in der Baustelle, trinken, feiern und hören Musik. Die Polizei und die Leipziger Gruppe warnen ausdrücklich davor.