Leipziger Abendmarkt startet ins zweite Jahr - Diesmal sogar mit musikalischem Highlight
Leipzig - Streetfood-Markt-Feeling kommt wieder auf: Schon in der kommenden Woche geht der Leipziger Abendmarkt in sein zweites Jahr. Hier bekommt Ihr nicht nur Lebensmittel - Ihr könnt auch ganz gemütlich bei Snacks und einem Glas Wein den Tag ausklingen lassen.
Der erste Termin in diesem Jahr ist der kommende Donnerstag, 23. April. Von 16 bis 21 Uhr lädt der Abendmarkt dann zum Einkaufen und Verweilen ein.
Er bietet nicht nur, was man von einem Wochenmarkt erwartet - Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren und vieles mehr -, sondern es wird auch wieder zahlreiche Stände mit kulinarischen Highlights geben, an denen Ihr Euch satt essen könnt.
Welche Händler und Gastronomen dabei sind, erfahren die Leipzigerinnen und Leipziger vermutlich erst kommende Woche.
Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: So werden auch in diesem Jahr wieder die Mobile Bücherei der Leipziger Städtischen Bibliotheken sowie das Spielmobil und das Street Mobil des Amtes für Jugend und Familie bis 19 Uhr dabei sein.
Außerdem gibt es zwischen 16 und 17.30 Uhr musikalische Untermalung: Max Schrut alias MAKS, 2023 Teilnehmer bei "The Voice of Germany", wird mit einigen Songs für Stimmung sorgen.
Im Mai muss der Abendmarkt leider ausfallen
Ein starker Partner unterstützt den Abendmarkt in diesem Jahr: Die Initiative Zukunftsmarkt Regional repräsentiert die heimische Land- und Ernährungswirtschaft.
Sie hat zudem bei der Akquise der Händler unterstützt und ist mit Mitmachangeboten rund um regionale Lebensmittel vor Ort. "Besucher erhalten Tipps und Informationen dazu, können Butter schütteln, ein Gemüse-Quiz lösen oder am Glücksrad drehen", kündigt das Marktamt an.
In diesem Jahr findet der Abendmarkt vor dem Neuen Rathaus von April bis August insgesamt viermal jeweils am vierten Donnerstag des Monats statt. Lediglich im Mai fällt er leider ersatzlos aus, da am 28. Mai das Finale der Conference League in Leipzig ausgetragen wird.
Die weiteren Termine sind dann am 25. Juni, 23. Juli und 27. August, ebenfalls immer von 16 bis 21 Uhr.
Der Markt fand 2025 erstmals statt und lief sehr erfolgreich, sodass die Stadt schon Ende des Jahres entschied, dass er auch 2026 fortgesetzt wird.
Titelfoto: Stadt Leipzig