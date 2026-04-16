Leipziger Abendmarkt startet ins zweite Jahr - Diesmal sogar mit musikalischem Highlight

Leipzig - Streetfood-Markt-Feeling kommt wieder auf: Schon in der kommenden Woche geht der Leipziger Abendmarkt in sein zweites Jahr. Hier bekommt Ihr nicht nur Lebensmittel - Ihr könnt auch ganz gemütlich bei Snacks und einem Glas Wein den Tag ausklingen lassen.

Der Leipziger Abendmarkt erfreute sich schon im letzten Jahr großer Beliebtheit. © Stadt Leipzig

Der erste Termin in diesem Jahr ist der kommende Donnerstag, 23. April. Von 16 bis 21 Uhr lädt der Abendmarkt dann zum Einkaufen und Verweilen ein.

Er bietet nicht nur, was man von einem Wochenmarkt erwartet - Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren und vieles mehr -, sondern es wird auch wieder zahlreiche Stände mit kulinarischen Highlights geben, an denen Ihr Euch satt essen könnt.

Welche Händler und Gastronomen dabei sind, erfahren die Leipzigerinnen und Leipziger vermutlich erst kommende Woche.

Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: So werden auch in diesem Jahr wieder die Mobile Bücherei der Leipziger Städtischen Bibliotheken sowie das Spielmobil und das Street Mobil des Amtes für Jugend und Familie bis 19 Uhr dabei sein.

Außerdem gibt es zwischen 16 und 17.30 Uhr musikalische Untermalung: Max Schrut alias MAKS, 2023 Teilnehmer bei "The Voice of Germany", wird mit einigen Songs für Stimmung sorgen.