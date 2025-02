19.02.2025 16:14 Keine Einigung erzielt: Morgen wieder Streik in Leipzigs Kitas und Horten

Nachdem in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst keine Einigung erzielt werden konnte, kommt es am Donnerstag erneut zu Streiks in Leipzigs Kitas.

Leipzig - Eltern aufgepasst, Leipzigs Kitas und Horte bleiben am Donnerstag zu! Nachdem in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erneut keine Einigung erzielt werden konnte, haben die Gewerkschaften Verdi und GEW für den morgigen Donnerstag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben für Donnerstag wieder zu Warnstreiks in Leipzigs Kitas und Horten aufgerufen. © Christophe Gateau/dpa Wie bei dem Warnstreik vergangene Woche ist die Liste der betroffenen Einrichtungen auch diesmal wieder lang. So bleiben insgesamt 50 Kitas und Horte laut Stadtverwaltung am Donnerstag geschlossen (Stand: Mittwoch, 16 Uhr). 37 Betreuungsangebote würden lediglich teilweise oder eingeschränkt geöffnet sein. Welche Einrichtungen genau geschlossen bleiben, hänge jedoch von der Anzahl der Streikenden ab und könne entsprechend erst am Streik-Tag abschließend entschieden werden. "Gegebenenfalls könnten auch Einschränkungen bei den Öffnungszeiten oder der Zahl zu betreuender Kinder ausreichend sein", hieß es. Die Stadt empfiehlt dennoch, vorsorglich alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren. Eine Notbetreuung sei im Rahmen des Warnstreiks nicht vorgesehen. Leipzig Lokal Beim Ladendiebstahl erwischt: Als die Polizisten ihn überprüfen, kommt die Wahrheit ans Licht Die zweite Runde in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst war am Dienstag ohne Einigung ausgegangen. Verdi hatte bereits im Vorfeld vor weiteren Warnstreiks gewarnt, sollte dieser Fall eintreten. Mit den Arbeitsniederlegungen wolle man nun den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen monatlich 200 Euro mehr bekommen. Diese Kitas bleiben am Donnerstag geschlossen Alte Straße

An der Teichmühle

Bornaische Str. 182 c

Curiestraße 1

Diderotstraße 13

Eisenacher Str. 38

Grünauer Allee 18

Gustav-Mahler-Str. 21

Hans-Otto-Str. 2 a

Kleiststraße 58

Kunzestraße 4

Ludolf-Colditz-Str. 3

Möckernsche Str. 29

Rathenaustr. 5

Reichelstraße 3

Schönbachstraße 63

Seipelweg 16 b

Spinnereistraße 8

Sternwartenstraße 30

Tarostraße 9

Tarostraße 9 a

Täubchenweg 30

Theodor-Neubauer-Str. 18 Diese Horte und Betreuungsangebote bleiben ebenfalls zu Hort 33. Schule

Hort 60. Schule

Hort 74. Schule

Hort 85. Schule

Hort 90. Schule

Hort 100. Schule

Hort Gebrüder-Grimm-Schule

Hort Carl-von-Linné-Schule

Hort Schule Gießerstraße

Hort Ernst-Pinkert-Schule

Hort Franz-Mehring-Schule

Hort Fritz-Baumgarten-Schule

Hort Joachim-Ringelnatz-Schule

Hort Marienbrunner Schule

Hort Pablo-Neruda-Schule

Hort Schule am Addis-Abeba-Platz

Hort Schule am Auensee

Hort Schule am Gutspark Paunsdorf

Hort Schule am Floßplatz

Hort Schule am Leutzscher Holz

Hort Schule am Rabet

Hort Schule Portitz

Hort Schule Tauchaer Straße

Hort Wilhelm-Wander-Schule

BTA Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule

BTA Adolph-Diesterweg-Schule

BTA Comenius-Schule Grünau Eine Übersicht über alle betroffenen Einrichtungen findet Ihr auf www.leipzig.de/kita-streik. Dort findet Ihr auch die Kitas, Horte und Betreuungsangebote, die nur eingeschränkt geöffnet haben. Die Liste wird laut Stadtverwaltung bei Bedarf aktualisiert.

