Ver.di warnt vor weiteren Streiks "noch in dieser Woche": "Auch Kitas könnten betroffen sein"

Leipzig - Verschlossene Türen, verwaiste Spielplätze: Insgesamt 24 Kitas blieben vergangenen Mittwoch in Leipzig geschlossen. Ver.di und die GEW hatten zum Warnstreik aufgerufen, dem sich zahlreiche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes anschlossen. Nun warnen die Gewerkschaften: Auch in dieser Woche könnte es zu Streiks kommen.

"Sollte es bei den Verhandlungen zu keinem Ergebnis kommen, wird es noch in dieser Woche zu weiteren Streiks kommen", warnte Verdi am Montag in einer Mitteilung und betonte: "Auch Kitas und Horte können von Arbeitsniederlegungen betroffen sein."

Menschen gedenken in München den Opfern des Anschlags vom vergangenen Donnerstag. Auch ver.di will bei ihren Streiks an das verstorbene Mädchen (†2) und dessen Mutter (†37) erinnern. © Pia Bayer/dpa

Die eventuell bevorstehende Streikwelle stehe zudem im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Anschlags in München. Ein 24-jähriger Asylbewerber war vergangenen Donnerstag in der bayerischen Landeshauptstadt mit einem Auto in eine ver.di-Demo gerast. Mindestens 39 Menschen wurden teils schwer verletzt - ein Mädchen (†2) und dessen Mutter (†37) erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Ver.di wolle bei den Streiks der kommenden Tage den Verstorbenen gedenken.

"Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freundinnen und Freunden der Verstorbenen", so Sebastian Viecenz, Bezirksgeschäftsführer des ver.di-Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.

"Wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter stehen in dieser schweren Stunde solidarisch zusammen. Zusammenhalt und gemeinsame Stärke werden gerade jetzt so sehr gebraucht."