Kleingartensheriff traut seinen Augen nicht: "Ach du Sch***

Leipzig - Michael Baumann (62) ist gerade erst aus seinem Kreta-Urlaub zurück und direkt wartet in seiner Kleingartenanlage wieder jede Menge Arbeit. Dieses Mal knüpft er sich die Teppich-Sünder vor.

Auch wenn bei ihm gerade ein kleines bisschen Grün vor dem Gartenzaun sprießt, ist sich Michael Baumann sicher, dass es noch am selben Tag entfernt wird.

"Bis hier her in die Wegmitte ist der Weg sauber zu halten", stellt der Leipziger klar. Viele Laubenpieper halten sich auch vorbildlich daran. Parade-Beispiel ist ein 90-Jähriger, der das Unkraut vor seiner Parzelle bis auf den letzten Grashalm entfernt.

"Ach du Scheiße! Och ne, Grusel schon wieder", schimpft der Kleingartensheriff in seinem neuen Instagram-Video .

Bei einigen Abschnitten gruselt es Michael Baumann (62). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/kleingartensheriff

In der Gartenordnung der "Gartenfreunde Südost e.V.", von denen Baumann der Vorsitzende ist, steht auch deutlich drin: "Jeder Pächter hat die an seinen Garten grenzenden Wege zu pflegen."

Gut möglich also, dass es für die Regelbrecher bald auch wieder Ärger vom Chef hagelt.

Er erklärt auch, wieso er so streng sein muss: "Stell dir mal vor, ich reg mich nich auf und es macht keener was, weißte wie das hier in zwei Jahren aussieht?"

Trotzdem gibt der Kleingartensheriff auch einen Tipp, wie die Wege lange schön gepflegt bleiben. Er sagt, man solle tief in die Erde hereingehen und die Pflanze mit der Wurzel herausholen. Die Pflanzen nur oben abzuhaken, bringt laut dem Experten nichts.