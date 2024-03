Kommentar: Leipzig braucht kein neues Denkmal!

Leipzig - Die Stiftung Friedliche Revolution geht mit ihren Plänen eines Einheits- und Freiheitsdenkmals in Leipzig auf Deutschlandtour. Spart euch das Geld und die Mühe, meint TAG24-Redakteur Alexander Bischoff. Und kommentiert: Leipzig braucht kein neues Denkmal!

Ausstellung auf dem Willhelm-Leuschner-Platz: Die Stiftung Friedliche Revolution geht ab Mai mit ihren Plänen eines Einheits- und Freiheitsdenkmals in Leipzig auf Deutschlandtour. © Jan Woitas/dpa

Im Jahr 2008 beschloss der Bundestag, neben Berlin auch in Leipzig ein Freiheits- und Einheitsdenkmal zu errichten. Damit sollten die 70.000 geehrt werden, die am 9. Oktober 1989 um den Ring zogen und so das SED-Regime zum Einsturz brachten.

Eigentlich sollte das Denkmal zum 25. Jahrestag der Friedlichen Revolution eingeweiht werden. Das wäre 2014 gewesen. Dass das Projekt bis heute nur auf dem Papier steht, hat vor allem mit denen zu tun, die da geehrt werden sollen - den Leipzigern.

Denn viele in der Stadt fremdeln mit den übergestülpten Denkmalplänen, die vor allem von wohlmeinenden Politikern und "Berufsleipzigern" mit West-Biografie forciert werden.

Als der Gestaltungswettbewerb 2012 ein infantiles Sammelsurium quietschbunter Würfel als Siegerentwurf hervorbrachte, ging die Bürgerschaft auf die Barrikaden.