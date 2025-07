Lachen, Leuchten, Leipzig: Das geht dieses Wochenende in der Messestadt

Am Wochenende ist in Leipzig wieder so einiges los. Welche Partys Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Von Sommerpartys in der Innenstadt über Konzerte im Kerzenschein bis hin zu Zeitreisen auf Partys: Am Wochenende ist in Leipzig wieder so einiges los. Welche Partys Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Burgplatzsommer

Seit Montag lockt der Burgplatzsommer mit einem bunten Programm Familien und Ferienkinder in Leipzigs Innenstadt. Täglich könnt Ihr Euch ab 11 Uhr bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten austoben, ab 11 Uhr Eurer Kreativität freien Lauf lassen und ab 18 Uhr gemütlich in der Lounge chillen. Am Wochenende dürft Ihr Euch sogar auf eine Kinderdisco sowie ordentlich Party bei Livemusik freuen. Das komplette Programm findet Ihr auf Petersbogen-Leipzig.de.

Egal ob Ihr Euch austoben oder ausruhen wollt, beim Burgplatzsommer seid Ihr perfekt aufgehoben. © 123RF/rudi1976

Stadtviertelfest "Farbenzauber" am Adler

Im Leipziger Westen sind am Samstag vor allem die Kids gefragt. Als neues Wahrzeichen für Teilhabe und Zukunft soll von 10 bis 22 Uhr der neue Leuchtturm am Adler eingeweiht werden. Dazu können die Kinder des Viertels die Hülle des Turms mit ihren Gedanken und Träumen bemalen. Neben allen nötigen Materialien sorgt die Initiative "AM ADLER" auch für eine Hüpfburg, Musik, Eis, Stockbrot und vieles mehr.

Die Initiative "AM ADLER" schmeißt am Samstag eine Einweihungsparty für den neuen Leuchtturm. Dabei soll es vor allem darum gehen, dass seine Hülle von den Kindern des Viertels gestaltet wird. © Initiative "AM ADLER"

Trödeln auf dem Cottaweg

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag laden zahlreiche Händler am Cottaweg wieder zum Bummeln ein. Ob Antiquitäten, alte Spielsachen oder auch Secondhand-Kleidung: Hier findet Ihr garantiert Euer neues Lieblingsstück. Der Markt startet jeweils um 9 Uhr und schließt ab 17 Uhr.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag könnt Ihr zwischen 9 und 17 Uhr über den Trödelmarkt am Cottaweg bummeln. (Symbolbild) © Emily Mittmann

Schönes Neues und Gebrauchtes im Grassi Museum

Sammler aufgepasst! Solltet Ihr auf dem Cottaweg doch nicht fündig geworden sein, könnt Ihr am Samstag im Innenhof des Grassi Museums weiter feilschen. Von Designstücken bis hin zu Kuriosem ist auch bei diesem Flohmarkt alles dabei. Los geht's um 11 Uhr.

Auch das Grassi Museum lädt am Samstag ab 11 Uhr zum Flohmarkt. © Jan Woitas/dpa

Anime Moonflare Concert

Die schönsten Soundtracks der besten Anime-Filme und -Serien ertönen am Samstag ab 19.30 Uhr in Leipzigs Alter Börse. Sowohl die Musik als auch die magische Atmosphäre laden zum Träumen in eine faszinierende Welt ein. Tickets bekommt Ihr ab 20 Euro auf Moonflareconcerts.com.

In Leipzigs Alter Börse bekommt Ihr am Samstagabend die schönsten Soundtracks aus Anime-Filmen und -Serien zu hören.

Coldplay und Ed Sheeran im Kerzenschein

Für alle, die bei Musik und magischer Atmosphäre hellhörig geworden sind, jedoch weniger auf Animes stehen, ist das Candlelight-Konzert "Coldplay meets Ed Sheeran" genau das Richtige. In den Salles de Pologne könnt Ihr 60 Minuten lang Hits wie "Photograph" oder auch "A Sky Full of Stars" bei Kerzenschein genießen. Am Samstag habt Ihr die Wahl zwischen der Vorstellung um 19 Uhr oder auch um 21.15 Uhr. Mehr Infos und Tickets gibt's hier.

Bei Kerzenschein genießt Ihr in den Salles de Pologne die besten Hits von Coldplay und Ed Sheeran (34). (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Party, als wäre es 2005

Der Spizz-Club schmeißt am Samstag eine 2000er-Party. Mit Songs von Britney Spears, Usher und Linkin Park sorgt DJ Don P für ordentlich Nostalgie. Bis 0 Uhr soll es außerdem Specials wie vergünstigten Eintritt und Vodka Lemon zum Sonderpreis für schlappe 5 Euro geben. Also packt den 2000er-Look aus und ab geht's! Der Einlass beginnt um 22 Uhr. Die Tickets bekommt Ihr an der Abendkasse.

Im Spizz-Club geht's am Samstag auf Zeitreise. Ab 22 Uhr widmet sich alles den 2000er-Jahren. (Symbolbild) © 123rf/anastasialyashko

Zeitreise im Straßenbahnmuseum

Von 10 bis 17 Uhr nimmt Euch das Straßenbahnmuseum mit auf eine Reise durch die Geschichte des Leipziger Nahverkehrs. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Wiederaufnahme des Busbetriebs könnt Ihr unter anderem so einiges über die Geschichte von Bus und O-Bus erfahren. Abgesehen davon gibt es auch reichlich Gelegenheiten, um die historischen Fahrzeuge auf Rundfahrten als Passagier auf den Prüfstand zu stellen.

Neben historischen Straßenbahnen bekommt Ihr auch jede Menge coole Busse zu sehen. © Lutz Brose

Open Air Comedy im Felsenkeller

Wer den Sonntagabend noch mal so richtig genießen will, ist im Felsenkeller sehr gut aufgehoben. Hier gibt es ganze zwei Stunden lang ordentlich was zu lachen. Bei der Open-Air-Ausgabe von "Coco Comedy" testen sowohl erfahrene Comedians als auch Newcomer ihre neuesten Witze live vor Publikum.

Im Felsenkeller wird am Sonntag noch mal ordentlich gelacht. Bei "Coco Comedy" testen die Comedians ihre neuesten Witze. © Emily Mittmann