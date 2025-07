Früher Görtz, jetzt Baustelle: Diese Modekette zieht bald in der Petersstraße ein

Der frühere Görtz-Schuhladen in der Petersstraße steht seit fast einem Jahr leer. Seit einigen Wochen finden Bauarbeiten statt. © TAG24/Juliane Bonkowski

Noch gleicht die Ladenfläche in der Petersstraße 32-34 einer Großbaustelle: Zahlreiche Handwerker werkeln vor Ort aktuell kräftig, um das Geschäft fit zu machen für die Neueröffnung.

Mitte September soll nämlich eine dritte Filiale der Modekette New Yorker in das historische Gebäude einziehen.

Die anderen beiden Stores befinden sich in den Höfen am Brühl und im Paunsdorf Center, ein weiterer im NOVA Shoppingcenter wenige Kilometer außerhalb von Leipzig an der A9.

Sie sollen trotz der Neueröffnung bestehen bleiben, so eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von TAG24. "Der Standort [in der Petersstraße] ergänzt unser bestehendes Filialnetz in der Stadt", sagte sie.

Dabei werde sich der neue Laden am gewohnten Auftritt der Marke New Yorker und am Slogan "Dress for the Moment" orientieren.