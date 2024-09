04.09.2024 17:19 516 Leipziger Sachsenbrücke bekommt neue Gitter: Das ist der Grund

Auf Wunsch der Leipziger brachte die Stadt am heutigen Mittwoch ein Schutzgitter am Geländer der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park an.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auf Wunsch der Leipzigerinnen und Leipziger brachte das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt am heutigen Mittwoch ein Schutzgitter am Geländer der Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park an. Am heutigen Mittwochmorgen brachten die Mitarbeiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes Schutzgitter am Geländer der Sachsenbrücke an. © Nico Zeißler Wie die Stadt informierte, gehe die Maßnahme auf Hinweise der Bürger zurück, wonach kleinere Kinder ihre Köpfe zwischen die Füllstäbe des Geländers der Sachsenbrücke hätten stecken können. Mit 13 beziehungsweise 14 Zentimetern entsprächen die Abstände der Geländerstäbe zudem nicht den heutigen Anforderungen von maximal zwölf Zentimetern. So habe man sich, obwohl das Bauwerk Bestandsschutz besitze, dazu entschieden, die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Nach Absprache mit der Denkmalschutzbehörde brachten die Mitarbeiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes am Mittwochmorgen schließlich ein Schutzgitter am Geländer der Sachsenbrücke an. Zuvor entsprachen die Abstände zwischen den Geländerstäben nicht den heutigen Anforderungen von maximal zwölf Zentimetern. © Nico Zeißler Bürgerhinweisen zufolge hätten zuvor Kinder ihre Köpfe durch die Gitterstäbe des Geländers stecken können. © Nico Zeißler Abgesehen davon plane man in den kommenden Jahren eine umfassende Instandsetzung der Sachsenbrücke, bei der das Geländer entsprechend der heutigen Anforderungen neu errichtet werden soll.

Titelfoto: Bildmontage: Nico Zeißler