Neuerung im Liniennetz: Diese Straßenbahn nimmt bald einen anderen Weg

Leipzig - Das Leipziger Straßenbahnnetz bekommt ab dem 24. November ein Upgrade. Die Linie 14 nimmt dann einen längeren Weg. Das könnte vor allem während Veranstaltungen wie der Leipziger Buchmesse einen Unterschied machen. Auch auf weiteren Strecken gibt es Veränderungen.

Während großer Messen, wie der Leipziger Buchmesse, sind die Straßenbahnen vor allem am Wochenende oft sehr voll. Zusätzliche Fahrten sollen entlasten. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Normalerweise war die Linie 14 auf den Anzeigen an den Straßenbahnen durch einen hellblauen Farbton erkennbar. Das hat sich ebenfalls verändert, denn jetzt ist die Anzeige, wie bei den Linien 10, 11 und 16, rot.

Das hängt mit der neuen Linienführung zusammen. Die 14 fährt jetzt nicht mehr am Hauptbahnhof eine Schleife zurück zum S-Bahnhof Plagwitz, sondern fährt bis zum Klinikum St. Georg. Diese Verbindung gab es schon einmal, und zwar vor 17 Jahren.

An Schultagen verlängert sich die Linie 14 noch weiter. Dann fährt sie laut den Leipziger Verkehrsbetrieben zwischen 7 und 8 Uhr und 14 und 16 Uhr im 10-Minuten-Takt bis zum Messegelände.

Vor allem an vollen Messetagen, wie beispielsweise bei der Leipziger Buchmesse, soll das die Linie 16 durch zusätzliche Fahrten entlasten.