Leipziger Traditionsbäckerei musste Filiale schließen: Diese Pläne gibt es für die Zukunft

In der Eutritzscher Straße gegenüber vom Finanzamt bietet die Feinbäckerei Falland unter der Woche jeden Tag leckere Backwaren an. © TAG24/Juliane Bonkowski

Wer in der Südvorstadt oder im Zentrum-Nord wohnt, ist bestimmt schon einmal an den Filialen in der Eutritzscher Straße und in der Arthur-Hoffmann-Straße vorbeigekommen – zumindest bis vor rund zwei Jahren.

Ende August 2022 musste die Zweigstelle im Süden zur Enttäuschung aller Stammkunden plötzlich schließen. Eine Wiedereröffnung – bislang Fehlanzeige! TAG24 hat bei den Inhabern nachgefragt, welche Pläne es gibt.

Ganz ausgeschlossen sei eine Neueröffnung nicht, allerdings auf keinen Fall am alten Standort, sagt Bettina Falland im Gespräch.

Das Objekt, in dem die Backwaren einst angeboten worden waren, wurde verkauft. "Uns Gewerbetreibende als Mieter zu halten – dies betraf auch das afghanische Restaurant Shams nebenan – war nie Überlegung des Eigentümers", so die Gesellschafterin weiter.

Die gute Nachricht: "An anderer Stelle wäre [eine Neueröffnung] eine Option, wenn alle Voraussetzungen sicher erfüllt sind und die Lage günstig [ist]", macht sie ihren Kunden ein wenig Hoffnung.