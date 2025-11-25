Heute startet der Leipziger Weihnachtsmarkt: Darauf könnt Ihr Euch freuen, an diesem Tag kommt Santa Claus

Leipzig - Ab heute öffnet der Leipziger Weihnachtsmarkt seine Tore! Bis 23. Dezember können wieder Langos und Glühwein genossen und allerlei schöne Sachen entdeckt werden. Und natürlich wird auch der Weihnachtsmann wieder mit von der Partie sein.

Aktuell laufen noch die Aufbauarbeiten, doch bereits ab dem 25.11.2025 eröffnet der diesjährige Leipziger Weihnachtsmarkt! © Jan Woitas/dpa

Santa Claus wird der Messestadt am 29. November einen Besuch abstatten und wieder mit der historischen Dampflok am Hauptbahnhof eintreffen.

Die Eröffnung am Dienstag übernimmt in diesem Jahr Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke (47). Um 17 Uhr wird sie den Weihnachtsbaum zum Leuchten bringen.

Der Thomanerchor Leipzig, die Kinder des Tanzstudios T.A.B.U und das Jugend- und Blasorchester Leipzig stimmen dabei die Besucher musikalisch auf die Weihnachtszeit ein.

Gleich zwei Erfolgsgeschichten aus dem vergangenen Jahr sind auch diesmal wieder mit dabei. So finden Besucher auch 2025 wieder auf dem Burgplatz das Schweizer Dorf inklusive Eisstockbahn, überdachter Steh- und Sitzplätze sowie Ständen mit landestypischen Speisen und Waren.

Darüber hinaus wird die Kreative Hütte ebenfalls fortgeführt und für acht regionale Kunsthandwerker und Künstler wieder die Möglichkeit geschaffen, sich kostenfrei auf dem Weihnachtsmarkt zu präsentieren.

Mit dem Blockhaus im Finnischen Dorf und der Wiedereröffnung der Lesewerkstatt der Stadtbibliothek sind zwei große Bauten wieder auf dem Augustusplatz.