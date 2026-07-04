LVB-Hilfsaktion geht in die letzte Runde: Auch der Chef packt tatkräftig mit an

Leipzig - Langsam, aber sicher stellt sich im Leipziger Tramverkehr wieder ein wenig Normalität ein, nach und nach werden weitere Linien freigegeben . Am Samstag startete zudem der dritte und letzte Freiwilligeneinsatz der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

Pünktlich um 10 Uhr starteten am Samstag die Freiwilligen an der Haltestelle Leibnizstraße und halfen dabei, die Gleise wieder befahrbar zu machen. © Christian Grube

LVB-Mitarbeiter und Freiwillige sind diesmal an den Haltestellen Leibnizstraße und Hauptbahnhof/Wintergartenstraße im Einsatz, um die Gleise von der klebrigen Masse freizukratzen, die durch die Hitzewelle in der vergangenen Woche den Bahnverkehr zum Erliegen gebracht hatte.

Gleich zu Beginn um 10 Uhr fanden sich schätzungsweise rund 70 Helfer an der Leibnizstraße und 60 am Wintergartenhochhaus ein, um die LVB zu unterstützen. Auch Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Ulf Middelberg packte tatkräftig mit an.

Am Samstagmorgen konnte nach der Beseitigung einer Havarie außerdem die Linie 9 teilweise wieder freigegeben werden.

"Im Linienverbund mit der Straßenbahnlinie 4 entsteht damit die Verbindung von Thekla über den Hauptbahnhof bis zur Naunhofer Straße", heißt es vonseiten der LVB in den sozialen Netzwerken.

Heißt: Linie 9 fährt von Thekla bis zum Hauptbahnhof und von dort weiter als Tram 4 zur Naunhofer Straße sowie zurück.

Und nicht nur das: Ab sofort gilt der planmäßige Baustellen-Liniennetzplan (>> den findet Ihr hier) und seit 10 Uhr fahren die Straßenbahnen wieder im 10-Minuten-Takt. In den vergangenen Tagen fuhren viele Trams offiziell im 20-Minuten-Takt, doch ganz rund lief es auch bei den Zeiten noch nicht immer.