Massive Anwohner-Beschwerden: Diese Bleche sollen Trinker-Szene vertreiben

Leipzig - Unweit des Innenstadtrings im Zentrum-West sind in den vergangenen Tagen bauliche Veränderungen im öffentlichen Bereich vorgenommen worden. TAG24 weiß, welche Funktion die dreieckigen Vorrichtungen haben.

Diese dreieckigen Bleche im Bereich Dorotheenplatz/Otto-Schill-Straße sollen unter anderem die Trinker-Szene vertreiben. © Nico Zeißler

Im Bereich der Norma-Filiale in der Otto-Schill-Straße hat sich nahezu täglich ein festes Grüppchen eingefunden, um auf steinernen Begrenzungsmauern alkoholische Getränke zu konsumieren und über den Alltag zu erzählen.

Offenbar auch durchaus lautstark.

Zurück blieben nicht selten leere Bierflaschen und Verpackungen, die "seit mehreren Jahren für Mieter- und Anwohnerbeschwerden" gesorgt habe, teilte Samira Sachse, Sprecherin der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) auf TAG24-Anfrage mit.

"Teilweise haben sich die Bewohner nicht nur belästigt, sondern auch bedroht gefühlt beim Betreten oder Verlassen des Hauses."

Der Leipziger Großvermieter habe die Hinweise "sehr ernst genommen und immer wieder versucht, ein besseres Miteinander am Dorotheenplatz zu organisieren", so Sachse.

So seien Bürgerpolizisten, Ordnungsamt, Streetworker und das LWB-Sozialmanagement tätig geworden - offenbar ohne nachhaltigen Erfolg.