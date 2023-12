"Mehrere Jahre Vorbereitung": Das ändert sich, wenn Ihr in Leipzig ein Knöllchen bekommt

Leipzig - Wer in Leipzig wegen Falschparkens einen Strafzettel - ein sogenanntes "Knöllchen" - kassiert, wird nach dem Jahreswechsel schneller an Informationen zum eigenen Vergehen bekommen - und kann mit wenigen Klicks bezahlen. Und auch andere Services werden endlich vereinfacht.

Ab 1. Januar 2024 werden Ordnungswidrigkeiten digitalisiert und deutlich weniger umständlich abgeschlossen werden können. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild

Bisher erhielten alle Autofahrer - unabhängig ihres Vergehens - einen rot-weiß-blauen Hinweiszettel, der von Kräften des Ordnungsamts an der Windschutzscheibe befestigt wurde. Über die Art des Vergehens und vor allem die Höhe der Strafe wurde man erst Tage oder gar Wochen später per Brief informiert.

Damit ist jetzt Schluss!

Ab 1. Januar 2024 sei die Ordnungswidrigkeit über eine individuelle Kennung und einem QR-Code sofort online einsehbar, teilte das Ordnungsamt mit. Stimmt man seinem Fehlverhalten zu, könne man ab dem neuen Jahr auch direkt per Kreditkarte, Giropay oder paydirekt sicher bezahlen.

Das Verwarngeld müsse innerhalb von sieben Kalendertagen bezahlt werden, damit das Verfahren als abgeschlossen gelte, heißt es weiter. Der schnelle Abschluss des Verfahrens sei aber "in jedem Fall freiwillig".

Die neue und digitalere Vorgehensweise bringe gleich mehrere Vorteile mit sich: "Durch die Bußgeldstelle werden weder Personendaten erhoben noch ein Brief verschickt." Und: "Wurde die Ordnungswidrigkeit mit einem Mietwagen begangen, können sich Betroffene durch das Online-Knöllchen die oft zusätzliche Gebühr der Mietwagenfirma sparen."