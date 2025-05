Technoparty, TOGGO und die Spice Girls: Mit diesen Highlights lockt das Leipziger Stadtfest 2025

Leipzig - Kaum zu glauben, aber es ist schon wieder ein Jahr her, seit Leipzig bei seinem Stadtfest zu den "Firebirds" getanzt hat. Für die Megaparty 2025 (6. bis 8. Juni) haben sich die Veranstalter vorgenommen, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Zunächst gibt's jedoch eine Riesen-Technoparty.

Alles in Kürze

Vom 6. bis 8. Juni findet in diesem Jahr das Leipziger Stadtfest statt. © Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement

Die lockt direkt zum Start am Freitag ab 19.30 Uhr auf den Augustusplatz. Unter dem Motto "L.E. calling" verwandeln "Anstandslos & Durchgeknallt", Martin B. und Yamas den Platz in einen riesigen Dancefloor.

"Wir haben auch in diesem Jahr wieder ein Programm auf hohem Niveau", sagte Hauptorganisator Bernd Hochmuth bei der Vorstellung des Programms am heutigen Donnerstag. "Es sollte für jeden was dabei sein."

Wer etwas früher da ist, kann um 19.15 Uhr die offizielle Eröffnung des Festes auf dem Markt mit Moderator Roman Knoblauch erleben, bevor die Leipziger von "5Raumfenster" die Bühne übernehmen, gefolgt von der Depeche-Mode-Tribute-Band "Remode".

Kleine Gäste können sich unter anderem auf die TOGGO-Tour freuen, die am Samstag und Sonntag mit einer großen Bühnenshow und vielen Mitmachaktionen auf dem Platz vor dem Gewandhaus Halt macht.