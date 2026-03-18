Nach tagelanger Kritik: Weimer vollzieht Kehrtwende bei Leipziger Millionenprojekt

Leipzig/Berlin - Nach heftiger Kritik hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61, parteilos) klargestellt, dass der Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig noch nicht endgültig gestoppt ist.

Wolfram Weimer (61, parteilos), Staatsminister für Kultur und Medien, hat am Mittwoch überraschend klargestellt, dass der Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig noch nicht endgültig gestoppt ist. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Eine abschließende Prüfung der Planungsunterlagen durch die Bauverwaltung des Bundes stehe noch aus und die langfristige Finanzierung sei nicht gesichert, erklärte der parteilose Politiker in Berlin. "Das daraus resultierende Moratorium bedeutet aber nicht, dass das Vorhaben gestrichen ist."

Die Bibliothek hatte vergangene Woche mitgeteilt, Weimer habe sich gegen die Realisierung des Erweiterungsbaus entschieden. Dieser sollte langfristig Platz schaffen, um Bücher und andere Medien aufbewahren zu können.

Das ist der Auftrag der Deutschen Nationalbibliothek mit ihren Standorten in Leipzig und Frankfurt am Main. Die Magazinkapazitäten in Leipzig sind nach Darstellung der Leitung nahezu erschöpft.

In die Planung des Erweiterungsbaus flossen nach offiziellen Angaben bereits rund sieben Millionen Euro. Der Bau selbst hätte nach Weimers Darstellung Gesamtkosten von mehr als 100 Millionen Euro.