Neue Farbe, neue Funktionen und ein Versprechen: Das können die neuen LVB-Ticketautomaten

Leipzig - 5,1 Millionen Euro haben sich die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ihre neue Errungenschaft kosten lassen, die Ihr schon bald flächendeckend in jeder Straßenbahn und jedem Bus findet: die bargeldlosen Ticketautomaten. TAG24 durfte sich das neue Gerät anschauen.

Und nicht nur die Leipziger Trams, auch die hiesigen Busse werden mit den schwarz-gelben Geräten ausgestattet. Die störungsanfälligen und in die Jahre gekommenen blauen Automaten gehören damit bald der Vergangenheit an.

Neu ist, dass man an den Automaten ausnahmslos bargeldlos bezahlen kann, also mit EC- oder Kreditkarte sowie kontaktlos (NFC) über Handy oder Smartwatch. Damit folge man dem Wunsch nach flexibler und spontaner Mobilität, sagt Marketing-Bereichsleiterin Sandy Brachmann.

Mehr als 500 Stück wurden beim Hannoveraner Hersteller Almex geordert, 5,1 Millionen Euro in Entwicklung und Bestellung investiert, zu denen das Bundesministerium für Wirtschaft und Digitales eine Förderung zur Verfügung stellt.

Endlich kein lästiges Münzsuchen mehr, endlich ein nutzerfreundlicher und unkomplizierter Ticketkauf: Die LVB führen zur Erhöhung der Servicequalität für ihre Kunden neue Ticketautomaten in ihrer Flotte ein. Schon ab dem heutigen Montag sollen 15 Stück in Betrieb gehen.

Die blauen Ticketautomaten fliegen weg. © TAG24

Mit Bargeld kann man künftig nur noch an den mehr als 100 stationären Terminals an Haltestellen oder den Servicepoints bezahlen. Mit der Neuerung richte man sich an Gelegenheitsfahrer, die spontan den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchten.

Neben der Wahl zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch ist ebenfalls neu, dass bei Wahl der Kurzstrecke in Echtzeit und je nach Standort die vier verfügbaren folgenden Stationen angezeigt werden. Taucht die gewünschte nicht auf, wird man auf den Kauf einer Einzelfahrtkarte hingewiesen.

Die Bedienung ist einfach gehalten, was angesichts des Kaufs während der teils ruckeligen Fahrt auch wichtig ist. LVB-Vertriebsleiter Sven Claus verspricht zudem: "Die Automaten werden auch funktionieren!"

Noch drei Tage lang können Fahrgäste für 3,20 Euro eine Einzelfahrt und für 2,10 Euro eine Kurzstrecke lösen. Ab Donnerstag (1. August) werden die Tickets durch die MDV-Erhöhung 3,40 Euro beziehungsweise 2,20 Euro kosten.