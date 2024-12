Neuer Player, neue Maßstäbe? Litfaßsäulen-Gigant übernimmt Leipzig

Leipzig - Leipzig hat einen neuen Stadtmöblierer! Bereits am 31. Oktober hat die Ströer-Gruppe den Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile an der RBL Media GmbH erfolgreich abgeschlossen.

Ströer betreibt u. a. solche Litfaßsäulen in Leipzig. © Lutz Brose

RBL Media war erst vor fünf Jahren in Leipzig angetreten und hatte überraschend den Global-Player Wall/JC Decaux beim "Kampf" um die Werbekonzession der Stadt Leipzig aus dem Rennen geworfen.

Während die Franzosen Verträge unter anderm in New York, Rio, Tokio nachweisen konnten, zählten bis dato nur Aachen und Erfurt zu den Referenzen des jungen Außenwerbers aus Hückelhoven (heute Sitz in Aachen).

Trotzdem entschied sich der Stadtrat für den Nobody.

Die Skepsis in der Branche war groß. Schließlich galt es in kurzer Zeit fast 900 Fahrgastunterstände und weitere Werbeanlagen auf eigene Kosten aufzubauen, zu reinigen und instand zu setzen.

In dem Punkt hatte der Wall/JC Decaux die Messlatte sehr hoch gehängt. Doch RBL stand dem keinesfalls nach.