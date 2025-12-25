Notfall an Weihnachtsfeiertagen? Diese Leipziger Ärzte und Apotheken haben geöffnet

Leipzig - Es ist Weihnachten, liebe Leute! Natürlich kann auch während des Fests der Liebe mal der Gang zum Arzt oder in die Apotheke notwendig sein. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die auch an den Weihnachtsfeiertagen in Leipzig geöffnet haben.

Auch an den Feiertagen kann ein Besuch beim Arzt mal notwendig werden. Wo Ihr in Leipzig Hilfe erhaltet, haben wir für Euch zusammengefasst. (Symbolfoto) © megaflopp/123RF

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) sind folgende Praxen in Bereitschaft:

Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig

Dort sind verfügbar:

der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich (Liebigstraße 22, Haus 7.1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)



der augenärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

der HNO-ärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

Bereitschaftspraxis am Kindernotfallzentrum Dr. Claudia Fiegert (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 13 Uhr)

Der allgemeinmedizinische und kinderärztliche Behandlungsbereich der Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg (Delitzscher Straße 141, Haus 12, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus (Georg-Schwarz-Straße 49, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Allgemein-chirurgische Bereitschaftspraxis im Thonbergklinik-Notfallzentrum (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 22 Uhr, Tel. 0341/963670)