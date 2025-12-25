Notfall an Weihnachtsfeiertagen? Diese Leipziger Ärzte und Apotheken haben geöffnet
Leipzig - Es ist Weihnachten, liebe Leute! Natürlich kann auch während des Fests der Liebe mal der Gang zum Arzt oder in die Apotheke notwendig sein. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die auch an den Weihnachtsfeiertagen in Leipzig geöffnet haben.
Diese Arztpraxen und Notfallzentren sind an den Feiertagen im Dienst
Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) sind folgende Praxen in Bereitschaft:
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig
Dort sind verfügbar:
- der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich (Liebigstraße 22, Haus 7.1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
- der augenärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
- der HNO-ärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
Bereitschaftspraxis am Kindernotfallzentrum Dr. Claudia Fiegert (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 13 Uhr)
Der allgemeinmedizinische und kinderärztliche Behandlungsbereich der Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg (Delitzscher Straße 141, Haus 12, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus (Georg-Schwarz-Straße 49, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)
Allgemein-chirurgische Bereitschaftspraxis im Thonbergklinik-Notfallzentrum (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 22 Uhr, Tel. 0341/963670)
Diese Apotheken übernehmen am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag den Notdienst
Laut Apothekennotdienst Leipzig haben folgende Apotheken geöffnet:
Erster Weihnachtsfeiertag (25. Dezember):
- Luther-Apotheke (Eutritzsch, Wittenberger Straße 38, Tel. 0341/9020808)
- Engelsdorfer Apotheke (Engelsdorf, Werkstättenstraße 6, Tel. 0341/6513191)
- Bären Apotheke (Grünau, Selliner Straße 15, Tel. 0341/710790)
- Liebig-Apotheke (Zentrum, Windmühlenstraße 41, Tel. 0341/9604626)
Zweiter Weihnachtsfeiertag (26. Dezember):
- Albanus-Apotheke (Schkeuditz, Turnerstraße 42, aber Eingang auf der R.-Koch-Straße, Tel. 034204/60065)
- McMedi Apotheke im Listbogen (Zentrum, Rosa-Luxemburg-Straße 32, Tel. 0341/35058688)
- Fleming-Apotheke (Lößnig, Zwickauer Straße 134, Tel. 0341/3303802)
- Regenbogen-Apotheke (Kleinzschocher, Windorfer Straße 1, Tel. 0341/424967)
Weitere Informationen findet Ihr außerdem auf aponet.de, dem offiziellen Gesundheitsportal der deutschen Apotheker/innen.
Die Leipziger Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Notdienstzeit der Apotheken jeweils um 8 Uhr beginnt und um 7.59 Uhr am Folgetag endet. Ab 8 Uhr des Folgetages wechselt die Zuständigkeit für den Notdienst.
Wenn Ihr Leistungen einer Apotheke zu Notdienstzeiten in Anspruch nehmt, fallen Gebühren an. Diese Notdienstgebühr ist gesetzlich auf einmalig 2,50 Euro festgelegt.
TAG24 wünscht Euch frohe Weihnachten! Bleibt gesund!
Titelfoto: megaflopp/123RF