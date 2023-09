Opernball-Tombola: Hier enthüllt Porsche den dicken Hauptgewinn

Leipzig - Der Leipziger Opernball rückt immer näher und damit auch die alljährliche Tombola samt fetten Gewinnen. Auch in diesem Jahr stiftet Porsche wieder den Hauptpreis, einen vollelektrischen Taycan . Am heutigen Montag wurde das Schmuckstück endlich enthüllt.

Die historische Farbe "Sternrubin" findet ihren Ursprung in den 1990er-Jahren. Seit nun mehr als 30 Jahren zieht das knallige Pink jeden Blick auf sich.

Anlässlich des Jubiläums wagte der Autohersteller in diesem Jahr eine Premiere, denn die Spitze der Preise ziert erstmals ein Elektroauto.

Alle Einnahmen der Tombola gehen an die Stiftung "Leipzig hilft Kindern", die zahlreiche soziale Projekte in der Region unterstützt. © Christian Grube

Eine Testfahrt mit der Sport-Variante des Taycans gab am Dienstagmorgen einen Vorgeschmack auf den farbenfrohen Hauptgewinn.

Wen die Sport-Limousine nicht schon zum Kauf eines Loses verleitet hat, den überzeugt vielleicht der Aspekt, dass alle Einnahmen der Stiftung "Leipzig hilft Kindern" gespendet werden.

Die Stiftung unterstützt zahlreiche soziale Projekte in der Region Leipzig.

"Im Mittelpunkt unserer langjährigen Partnerschaft steht von Anfang an der soziale Gedanke, für uns eine Herzensangelegenheit. Mit dem Taycan, dem ersten vollelektrischen Porsche, können wir in diesem Jahr einen ganz besonderen Hauptpreis für die Tombola stiften", so Gerd Rupp.

"Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung beim Loskauf, denn jedes Los trägt dazu bei, soziale Projekte hier in der Region zu realisieren."