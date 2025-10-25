Promi-Alarm auf dem Leipziger Opernball: Doch einer ließ besonders lange auf sich warten
Leipzig - Promis, Sänger, Influencer - sie alle versammelten sich am Samstagabend vor der Leipziger Oper zum 30. Opernball.
Die Proteste um die Einladung von Sänger Till Lindemann (62) waren auch vom roten Teppich aus klar zu hören.
Claudia Obert (64) wollte sich davon die Veranstaltung nicht verderben lassen.
Ganz in Rot gekleidet erschien sie zwar ohne Mann an ihrer Seite, dafür aber in freundschaftlicher Begleitung.
"Ich habe mich eine Stunde lang gestylt, normalerweise geht das schneller. Duschen und los", erzählte sie TAG24.
Wenig später schwang sie im Ballsaal auch schon das Tanzbein - zusammen mit Verena Kerth (44).
Gegen 19.30 Uhr ging es dann los mit Tanz, gefolgt von dem ersten Gang und abwechselnd so weiter. Der Sitzplatz von Lindemann blieb zumindest bis 21.30 Uhr leer.
Erst als die Proteste längst abgeklungen waren, stieß der Sänger zusammen mit seinem Musik-Kollegen David Garrett (45) zu der Veranstaltung.
Positives Feedback: "Einfach einzigartig"
Die Stimmung: ausgelassen. "Hier wieder zu sein, ist einfach einzigartig", freute sich auch Model Nico Schwanz (47), der den Abend zusammen mit seiner Verlobten Victoria Schuler genoss.
In puncto Outfits hatten sich nicht nur die Promis dieses Jahr wieder selbst übertroffen.
Unter dem Motto "¡Bienvenidos, Andalucía!" kamen die etwa 2000 Gäste in allen Farben. Pailletten, Tüll und Glamour, so weit das Auge reichte. Influencerin Andrea Eggers entschied sich zur Abwechslung für die gefiederte Variante.
"Wir haben quasi aus einem Federmantel ein Opernballkleid gemacht", erzählte sie stolz.
Den roten Teppich gemieden haben dieses Jahr übrigens die "SOKO Leipzig"-Darsteller, darunter Johannes Hendrik Langer (40) und Marco Girnth (55). Still und heimlich schlichen sie sich über den Hintereingang hinein.
Eines ist klar: Noch bis in die Nacht hinein wird auf dem Leipziger Augustusplatz getanzt, gefeiert und getrunken, was das Zeug hält.
Titelfoto: Montage: Christian Grube