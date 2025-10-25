Promi-Alarm auf dem Leipziger Opernball: Doch einer ließ besonders lange auf sich warten

Leipzig - Promis, Sänger, Influencer - sie alle versammelten sich am Samstagabend vor der Leipziger Oper zum 30. Opernball.

Tanzten ausgelassen zur Musik: Verena Kerth (44, l.) und Claudia Obert (64). © Christian Grube

Die Proteste um die Einladung von Sänger Till Lindemann (62) waren auch vom roten Teppich aus klar zu hören.

Claudia Obert (64) wollte sich davon die Veranstaltung nicht verderben lassen.

Ganz in Rot gekleidet erschien sie zwar ohne Mann an ihrer Seite, dafür aber in freundschaftlicher Begleitung.

"Ich habe mich eine Stunde lang gestylt, normalerweise geht das schneller. Duschen und los", erzählte sie TAG24.

Wenig später schwang sie im Ballsaal auch schon das Tanzbein - zusammen mit Verena Kerth (44).

Gegen 19.30 Uhr ging es dann los mit Tanz, gefolgt von dem ersten Gang und abwechselnd so weiter. Der Sitzplatz von Lindemann blieb zumindest bis 21.30 Uhr leer.

Erst als die Proteste längst abgeklungen waren, stieß der Sänger zusammen mit seinem Musik-Kollegen David Garrett (45) zu der Veranstaltung.