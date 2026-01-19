Protest gegen Kürzungen an Uni Leipzig: Demo und Streik für bessere Arbeitsbedingungen

Leipzig - Aus Protest gegen geplante Kürzungen in Forschung und Lehre an der Uni Leipzig ruft ein von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi initiiertes Bündnis am nächsten Mittwoch zum Hochschulaktionstag auf. Vor dem Hintergrund der bisher ohne Ergebnis verlaufenden bundesweiten Tarifverhandlungen für Angestellte des öffentlichen Dienstes wächst derweil der Unmut der Beschäftigten.

Im Juli vergangenen Jahres kündigte die Universität Leipzig an, rund 16 Millionen Euro einsparen zu müssen. Hintergrund sind demnach sinkende Zuwendungen des Freistaats. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Unter dem Motto "Gegen Kürzungen an der Universität Leipzig" soll daher eine Demonstration am 28. Januar ab 10 Uhr vom Kurt-Masur-Platz über den Campus vorbei am Rektorat der Hochschule ziehen.

Beschäftigte, Studierende und Lehrende wollen damit ein Zeichen gegen die Kürzungen setzen, die ihrer Meinung nach die Qualität von Lehre und Forschung sowie die Arbeitsbedingungen insgesamt in der Wissenschaft massiv gefährden.

Darüber hinaus ruft Verdi alle Beschäftigten der Leipziger Hochschulen im Rahmen der Tarifrunde der Länder erneut zum Warnstreik auf.

Die seit Dezember geführten bundesweiten Verhandlungen verliefen bisher ergebnislos. Die Arbeitnehmervertreter fordern unter anderem sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 300 Euro.

"Ich streike als studentisch Beschäftigter, weil unsere Arbeit unentbehrlich ist und wir endlich einen eigenen Tarifvertrag verdienen", sagte Claas Vey, studentische Hilfskraft an der Uni Leipzig. "Außerdem möchte ich mich solidarisch zeigen mit allen Beschäftigten, die von den rigorosen Sparmaßnahmen der Unileitung betroffen sind."