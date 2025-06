Sanierung notwendig: Leipziger Konzert-Location erstrahlt bald in neuem Glanz

Leipzig - Hier tut sich etwas: In der Kulturfabrik WERK 2 im Leipziger Süden finden ab kommender Woche umfangreiche Sanierungsarbeiten statt, die rund eineinhalb Jahre dauern sollen.

Alles in Kürze

Im WERK 2 wird ab kommender Woche kräftig gewerkelt. Dabei stehen vor allem Sicherheit und Brandschutz im Mittelpunkt der Maßnahmen. (Archivbild) © EHL Media

Los gehen die Maßnahmen schon am 1. Juli. Laut einer Mitteilung der Stadt Leipzig sind einige Arbeiten an dem soziokulturellen Zentrum in Connewitz dringend nötig. Insbesondere solle der Brandschutz nach bauordnungsrechtlichen Vorgaben modernisiert werden.

Dazu werden die Brandschutz- und Fluchtwegtüren erneuert sowie gesetzlich geforderte Brandabschnitte eingerichtet. Aber es gebe auch bauliche Mängel, die man unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes beseitigen wolle.

So sollen die Rettungswegsysteme sowie die Brandmeldeanlagen in den Hallen A und D erneuert werden. Geplant sind außerdem barrierefreie Toiletten für Besucher von Halle D und des Außenbereichs.

"Die geplanten Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen werden nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch positive Impulse setzen und neue Möglichkeiten für die Zukunft eröffnen", bekräftigt Jürgen Ackermann, Vorsitzender des WERK 2 - Kulturfabrik Leipzig e.V.

Der Schritt sei ein Meilenstein, der sich nur positiv auf alle weiteren Pläne in der Zukunft auswirken könne.