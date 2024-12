Schildbürgerstreich an Leipziger Bushäuschen: Wo bleiben die Mülleimer?

Leipzig - Seit Einführung der Buslinie 71 im Februar kann der Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf nun endlich im öffentlichen Nahverkehr mithalten. Davon zeugen im Kiez auch die funkelnagelneuen Haltestellen entlang der Strecke. Ein Toilettenhäuschen für Busfahrer ist ebenfalls dabei. Was allerdings durchweg fehlt, sind Abfallkörbe. Wurden sie vergessen?

Eine Anwohnerin wandte sich schließlich über den Verein "ACtiv für Bürger" fragend an Tomasz Petersohn (45) vom Stadtbezirksbeirat Ost. Dieser schrieb sogleich die Leipziger Stadtverwaltung zur Sache an.

Auch Viola (69), wie sie genannt werden möchte, ist dies ein Dorn im Auge. Sie rückt daher jeden Morgen mit Besen und Müllsack zum Bushäuschen an der Mascovstraße aus, um dort gründlich reine zu machen.

Durch die fehlenden Mülleimer wird an den Haltestellen Abfall häufig achtlos weggeworfen. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern beeinträchtigt auch die Lebensqualität der Anwohner.

Selbst ist die Frau: Viola kümmert sich darum, dass die Bushäuschen nicht komplett vermüllen. © Anke Brod

"Was für ein Schildbürgerstreich!", murmelt auch Viola, als sie das Häuschen erneut fegt. Doch die engagierte Frau lässt sich nicht entmutigen.

Mit den anderen Anwohnern und dem Stadtbezirksbeirat wolle sie weiterkämpfen: Für einfache, aber wichtige Dinge wie Müllkörbe, die das Leben im Stadtteil so viel angenehmer machen könnten ...



Eine andere Erklärung für die sechs fehlenden Mülleimer längs der Linie 71 lieferte auf TAG24-Nachfrage der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig. "Papierkörbe sind ein zusätzliches Angebot, damit Bürgerinnen und Bürger 'Unterwegsabfälle' schneller entsorgen können", teilte Pressesprecherin Kristin Kolditz mit.

Bei Baumaßnahmen, so der Errichtung von Haltestellen, sei in erster Linie der Bauherr für eine Erstausstattung zuständig.

Ohne Abfallbehälter müsse der Müll so lange "bei sich" behalten werden, bis sich eine Entsorgungsmöglichkeit ergebe, so die Ansage. Und: Es bestehe keine Verpflichtung seitens einer Kommune, sämtliche Haltestellen mit Papierkörben auszustatten. Das Fazit der Stadtreinigung: "Insbesondere mit Blick auf die Zero-Waste-Strategie sollten Bürgerinnen und Bürger versuchen, weniger Abfälle zu verursachen und diese ansonsten den regulären, verwertbaren Entsorgungswegen zuführen".

Abfälle "to go" könnt Ihr selber übrigens auch gut vermeiden: Benutzt unterwegs am besten Mehrwegprodukte!