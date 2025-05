So will Leipzig der Müllberge während des Turnfestes Herr werden

Leipzig - Das 44. Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig steht bevor, die Messestadt erwartet vom 28. Mai bis zum 1. Juni Hunderttausende Besucher . Das bedeutet gleichzeitig für die Stadtreinigung, dass sie eine Menge zu tun haben wird.

Solche Recyclingboxen werden an vielen Orten im Stadtgebiet aufgestellt. © Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um all den Gästen gerecht zu werden. Natürlich will die Stadt sich dementsprechend von ihrer besten Seite zeigen - damit das gelingt, hat die Stadtreinigung ihr Entsorgungskonzept angepasst.

"Ziel ist es, während der gesamten Veranstaltungsdauer in der Innenstadt sowie an zentralen Veranstaltungsorten für ein sauberes Stadtbild und eine verlässliche Abfallentsorgung zu sorgen", so Sprecherin Elisa Worsch.

Und so sollen sowohl Sauberkeit als auch Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Pläne stehen. Dazu gehören zusätzliche Abfallbehälter im Stadtgebiet sowie die Anpassung der Reinigungsintervalle.

Die manuelle und maschinelle Straßenreinigung konzentriert sich hauptsächlich auf den Bereich rund um den Hauptbahnhof, den Innenstadtring und die zentralen Veranstaltungsflächen - eben dort, wo die meisten Menschen erwartet werden.