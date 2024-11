Sperrungen rund um Leipziger Weihnachtsmarkt: Was Ihr bei der Anreise beachten solltet

Leipzig - Es weihnachtet sehr in Leipzig : Der Weihnachtsmarkt öffnet am späten Dienstagnachmittag feierlich seine Pforten und lädt zu Glühwein und Kräppelchen. Besucher sollten allerdings die zahlreichen Einschränkungen im Verkehr beachten.

Wer von weiter her kommt, kann die kostenlosen P+R-Parkplätze am Stadtrand nutzen: Leipziger Messe, Schönauer Ring, Plovdiver Straße, Lausen und Völkerschlachtdenkmal.

Eins vorweg: Wie jedes Jahr empfiehlt die Stadt, nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen, denn es wird gerammelt voll, und freie Parkplätze werden Mangelware sein. Wer aus Leipzig kommt, ist gut beraten, sich einfach in Bus und Bahn zu setzen.

Die Straße Am Hallischen Tor wird zwar bis einschließlich 22. Dezember teilweise gesperrt, die Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus in den Höfen am Brühl bleibt jedoch offen. Von dort aus kommt Ihr über den Brühl, die Ritterstraße und die Goethestraße aus der Innenstadt heraus.

Weitere Parkhäuser gibt es unter anderem am Leipziger Zoo, am Petersbogen, am Hauptbahnhof und am Markt (Marktgalerie). Zudem ist die Tiefgarage unter dem Augustusplatz geöffnet. Hier empfiehlt es sich, die Einfahrt vom Georgiring aus zu nutzen, die auf dem Augustusplatz ist aber ebenfalls geöffnet. Die Ausfahrt erfolgt ausschließlich über die Goethestraße.

Weitere Informationen findet Ihr auf der Webseite der Stadt Leipzig.