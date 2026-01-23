Spontan-Demonstration legt Leipziger Berufsverkehr lahm

Leipzig - Eine spontane Demonstration sorgte am Freitagabend für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen im Leipziger Osten.

Auf Bannern positionierten sich die Teilnehmenden "gegen Islamismus und für die Verteidigung der Frauenrevolution". © EHL Media

Ersten Informationen zufolge versammelten sich gegen 18 Uhr rund 50 Personen vor dem Obi-Baumarkt an der Lagerhofstraße.

Das bestätigte auch ein Polizeisprecher am Abend auf TAG24-Anfrage.

Die Demonstration wurde als Eilversammlung angemeldet. Nachdem alle Auflagen und die Route geklärt wurden, setzte sich der Zug in Bewegung.

Unter dem Motto "Gegen Islamismus und für die Verteidigung der Frauenrevolution" zog die Gruppe unter Polizeibegleitung bis zur Eisenbahnstraße.

Auf der B2 rund um die Brandenburger Brücke kam es zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Auch die Straßenbahnen sollen betroffen gewesen sein.