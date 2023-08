Tag der offenen Tür in neuer Notunterkunft in Leipzig: "Viel positives und negatives Feedback!"

Im Herbst soll die Unterkunft öffnen. Bis zu 208 Menschen finden dort Platz.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am Samstagvormittag lud die neue Notunterkunft in der Semmelweisstraße in Leipzig zum Tag der offenen Tür ein. In Kürze sollen dort knapp 200 Geflüchtete aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern vorübergehend ein Dach über dem Kopf finden.

In jedem Zimmer der vier Wohnhallen können bis zu vier Personen schlafen. © Anna Gumbert Innerhalb der letzten drei Monate entstanden auf der leeren Freifläche zwischen der Philipp-Rosenthal-Straße und Straße des 18. Oktober mehrere Leichtbauhallen, die in wenigen Wochen zur Heimat für 208 Menschen werden sollen. Betreiber ist der Pandechaion – Herberge e.V., der unter anderem auch bereits kleinere Gemeinschaftsunterkünfte in Leipzig betreut. In vier der Hallen befinden sich die Zimmer der Bewohner, in denen in je zwei Doppelbetten insgesamt vier Personen unterkommen, dazu kommt ein Küchen- und Speisezelt und mehrere Container mit Duschen, Toiletten und Waschmaschinen. Nicht zuletzt ist auch die Heimleitung samt Sozialbetreuer vor Ort, der Eingang wird von Security-Personal bewacht. Am Samstagmorgen ab 11 Uhr war neben Leipzigs Sozialbürgermeisterin Dr. Martina Münch und Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst auch Manon Martens vor Ort, die die Unterkunft leiten wird.

Knapp 300 direkt Nachbarn waren über den Tag oder offenen Tür via Flyer informiert worden. Vor Ort zeigte sich reges Interesse. © Anna Gumbert

Manon Martens hat bereits zuvor Notunterkünfte in Berlin und Leipzig betreut - unter anderem mit bis zu 400 Bewohnern. © Anna Gumbert

Heimleitung: "Trotz Notunterkunft hier etwas Schönes draus machen"