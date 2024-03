Tierfreundliches Bauen in Leipzig: Zukunftsvision oder bereits Realität?

Leipzig - Tierfreundliches Bauen wird auch in Leipzig ein zunehmend größeres Thema. Grund dafür ist unter anderem der immer weiter zunehmende Artenschwund. Doch wie zukunftsorientiert ist die Messestadt wirklich in dem Punkt?

Ziel ist es, wilde Tiere durch Neu-, Um- und Ausbauaktivitäten in Städten nicht zu vertreiben, sondern sie zu integrieren, um sie idealerweise dauerhaft in städtischen Grünflächen anzusiedeln.

Nistkästen werden angelegt, um Vögeln einen Unterschlupf und Nistplatz bereitzustellen. © DPA/Peter Zschunke

So zum Beispiel bei der Grünordnungsplanung. Hier wurde der Ansatz unter anderem bei der "Parkstadt Dösen" und dem "Wilhelm-Leuschner-Platz" berücksichtigt.



Trotzdem handle es sich hierbei noch um Einzelfallentscheidungen, doch davon gibt es einige.

So wurden zum Beispiel an der Alten Seehausener Straße Nistkästen für Vögel angebracht, Innenhof- und Dachbegrünungen wurden vorgenommen und weitere sind in Planung und das Licht am Klärwerk Rosental wurde so angepasst, dass es Tiere möglichst wenig einschränkt.

Auch das Amt für Umweltschutz werde immer stärker in Bauprozesse integriert und könne auch individuell zu erfüllende Maßnahmen festlegen.