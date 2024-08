"TOTO"-Digital & Olympiaball: Sachsenlotto verlängert Zusammenarbeit mit TeamSportSachsen

Was sie erweitern wollen? Zum Beispiel ihre Fußballwette "TOTO". Somit könnt Ihr in Zukunft auch online über die Sachsenlotto-App und die Webseite mitmachen.

Die seit drei Jahren bestehende Kooperation geht nun in die Verlängerung und hat darüber hinaus einige gemeinsame Pläne in der Hinterhand.

Auch der Präsident des sächsischen Fußball-Verbandes und DFB-Vizepräsident Hermann Winkler nahm an der Pressekonferenz teil. © TAG24/Lisa Marie Peisker

Passend zum Thema Olympia sind, steht noch in diesem Monat ein weiteres Highlight an: Am 17. August findet nämlich die 30-jährige Jubiläumsgala des Olympiaballs in der Kongresshalle am Zoo statt.

Dieser soll unter anderem den Olympioniken und Teilnehmern einen Dank zuteilwerden lassen. Und diesen haben sie als Vorbilder, die sie sind, mehr als verdient, betont Karsten Günther.

"Ich glaube, bessere Vorbilder findest du nicht auf der Welt, die das signalisieren und das Ausstrahlen was wir brauchen, für Zusammenhalt und für Leistungen."

Sachsenlotto und TeamSportSachsen haben auch die nächsten Jahre vor, Gutes für den Sport im Osten zu tun und die Region tatkräftig zu unterstützen.