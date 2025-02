Trauerverein für Waisenkinder von Stadt im Stich gelassen: "Sie wissen nicht, wohin mit uns"

Rund 250 Kinder befinden sich heute im Verein in der aktiven Begleitung. Acht Festangestellte sowie 40 Ehrenamtliche kümmern sich um sie. "Dass der Bedarf so groß ist, hätten wir uns nie erträumen lassen."

Die Begleitung beginnt bereits im Sterbeprozess. Mindestens bis zur Beerdigung bietet Wolfsträne Einzeltreffen an. Anschließend ist das Ziel, die Kinder in einer Gruppe mit Gleichaltrigen zu integrieren, die das gleiche Schicksal durchleben müssen.

Der Verein wolle sein Angebot auch in Zukunft kostenfrei zur Verfügung stellen. "Viele wohlsituierte Familien und deren Umfeld spenden inzwischen, weil sie erkannt haben, wie wichtig unsere Arbeit ist. Aber was ist denn mit den Kindern, die nicht so viel Glück haben? Auch ihnen muss doch geholfen werden."

Ein besonderer Aspekt sei dabei das sogenannte Fachkräftegebot in der Jugendhilfe, nach dem geförderte Maßnahmen von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden müssten. "Da der Verein auf eine Mischung aus haupt- und ehrenamtlicher Arbeit setzt und bislang keine systematische Anpassung an diese Anforderungen vorgenommen hat, ist eine Förderung in diesem Bereich nicht möglich."

Julia Enoch will weiter um Hilfe kämpfen. "Wir fordern keine Komplettfinanzierung. Aber dauerhaft eine Personalstelle und vielleicht noch einen Sachkostenzuschuss von 20.000 Euro pro Jahr sollte sich die Stadt das einfach kosten lassen." © Christian Grube

Auf die Frage, warum die Stadt Wolfsträne nicht hilft, obwohl auch städtische Einrichtungen das Angebot in Anspruch nehmen, lautete die Antwort: "Weder das Amt für Jugend und Familie noch das Klinikum St. Georg nehmen die Angebote von Wolfsträne direkt in Anspruch, sondern verweisen Betroffene ebenso an diesen Verein wie an andere Anbieter von Trauerbegleitung." Leipzig unterstütze Betroffene auf vielfältige Weise, hieß es.

"Das sind an den Haaren herbeigezogene Ausreden", so Julia Enoch darauf. "Es wenden sich Familien an uns, die vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) die Auflage erhalten, sich um eine Trauerbegleitung durch Wolfsträne zu kümmern." Der ASD ist an das Amt für Jugend und Familie angegliedert. "Andere Anbieter für Trauerbegleitung mit dem alleinigen Fokus auf Kinder und Jugendliche gibt es schlichtweg nicht in Leipzig - und auch weit darüber hinaus nicht."

Julia Enoch will weiterhin um Hilfe kämpfen. "Wir haben hier über acht Jahre etwas auf die Beine gestellt. Das schließt eine extreme Lücke im Gesundheitssektor und im sozialen Sektor. Da sagen wir, es ist doch nur normal, wenn wir einen Zuschuss erhalten. Wir fordern keine Komplettfinanzierung. Aber dauerhaft eine Personalstelle und vielleicht noch einen Sachkostenzuschuss von 20.000 Euro pro Jahr sollte sich die Stadt das einfach kosten lassen als Investition in ihre jüngsten Bürger."

Vonseiten der Stadt erhielt TAG24 die Empfehlung, Wolfsträne solle fristgerecht einen Antrag auf Förderung für 2026 einreichen. Damit stehe man Julia Enoch zufolge an demselben Ausgangspunkt wie vor über drei Jahren. Der Unmut bei den Beteiligten bleibt.