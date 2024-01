Über die Hälfte Singlehaushalte: Das sind die Zahlen und Fakten rund um Leipzig

So hat die Stadt auch 2023 wieder 42.981 neue Bürger in ihrer Mitte begrüßen können.

Betrachtet man die Statistik, so fällt auf, dass bereits über die letzten zehn Jahre die Einwohnerzahlen in Leipzig stetig gewachsen sind.

35 Prozent der Leipziger Familien haben zwei Kinder. (Symbolbild) © lightfieldstudios

Spannend ist dabei, dass es mehr Single-Haushalte (56,7 Prozent) als Mehrpersonen-Haushalte (53,14 Prozent) gibt.

Darüber hinaus ist auch in Leipzig die Verteilung der Anzahl an Kindern auf die Familien nicht überraschend. "In 54,4 Prozent der Familienhaushalte lebt ein Kind, in weiteren 35,3 Prozent leben zwei Kinder, in den übrigen Familien drei oder mehr Kinder", heißt es in der Nachricht weiter.

Zuletzt wurde darauf eingegangen, wie viele Bürger einen Migrationshintergrund haben. Die Antwort: Ein Fünftel. Dabei sind die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Gruppen in absteigender Reihenfolge Syrien, die Ukraine und Rumänien.

Weitere Zahlen und Fakten könnt Ihr Euch auf der Webseite der Stadt Leipzig ansehen.