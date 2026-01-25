Umstrittene Rockerbande gründet drittes Klubhaus in Leipzig

Leipzig - Das dritte Klubhaus - im Rockermilieu "Chapter" genannt - ist da: Im Leipziger Ortsteil Holzhausen gründete der Motorradclub "Rowdys MC" am Samstag eine neue Dependenz. Die Polizei war sicherheitshalber mit vielen Beamten vor Ort.

Das große Banner zeigt, wer in das neue Klubhaus gezogen ist. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Am frühen Nachmittag hatten die Einsatzkräfte an der Adresse des künftigen Klubhauses in der Straße "Zaucheblick" daher zwei Kontrollpunkte eingerichtet.

"Wir waren zur Absicherung der Veranstaltung präsent", bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage das hohe Aufgebot.

Zu groß war offenbar die Gefahr, dass gegnerische Clubs auftauchen könnten, um möglicherweise gewalttätige Angriffe zu starten.

Zur Vorgeschichte: Die Freunde der heißen Öfen unterhalten bei Leipzig-Wiederitzsch sowie in Wurzen jeweils bereits ein "Chapter".