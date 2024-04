Wasser marsch in Leipzig: Hier wird der unterirdische Hahn aufgedreht

Leipzig - Mit Einschalten des "Rattenfängerbrunnens", dem Rathaus-Brunnen auf dem Burgplatz, startete die Leipziger Stadtreinigung an diesem Montag in die Brunnensaison 2024.

An diesem Montag nahmen die Handwerker der Stadtreinigung den Rathaus-Brunnen auf dem Burgplatz in Betrieb. © Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig

In Leipzig plätschert es wieder. Den Startschuss dafür gaben die Handwerker des Eigenbetriebes Stadtreinigung, die im Auftrag des Amtes für Stadtgrün und Gewässer an diesem Montag den Rathausbrunnen wieder in Betrieb nahmen.

Schon in den vergangenen Tagen wurden die städtischen Brunnen-Anlagen technisch überprüft und gereinigt, sodass sie nun Schritt für Schritt eingeschaltet werden können.

Denn abgesehen von dem "Rattenfängerbrunnen" werden demnächst 22 weitere Wasserspiele, wie etwa der Mendebrunnen am Augustusplatz, die Pusteblumen auf dem Richard-Wagner-Platz oder auch das Wasserspiel in der Grimmaischen Straße, den Leipzigerinnen und Leipzigern den Tag versüßen.

Doch so einladend die kleinen Oasen auch scheinen mögen, Vorsicht hinsichtlich der Hygiene ist geboten. Wie der Eigenbetrieb der Stadtreinigung mitteilte, entspricht die Wasserqualität der Brunnen nicht der hygienischen Anforderungen an Badegewässer.

Abgesehen davon, dass die Brunnen aufgrund ihrer Funktionsweise auch Staub und Schmutz binden, könnte an den historischen und denkmalgeschützten Bauwerken auch etwas beschädigt werden.