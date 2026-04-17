Wege bis Juni immer wieder gesperrt: Stadt fällt 139 Bäume in beliebtem Leipziger Park

Leipzig - Bei dem sonnigen und milderen Wetter nutzen immer mehr Fußgänger und Radfahrer die zahlreichen Parks in und um Leipzig . Bei einem kommt es bis Juni aber zu Einschränkungen, da die Bäume dort teilweise Probleme aufweisen und entfernt werden müssen.

Das Rosental ist eine der beliebtesten Parkanlagen in Leipzig. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Insgesamt 139 Bäume will die Stadt im Rosental fällen. Das wurde am Freitagmorgen mitgeteilt.

Bei den Bäumen handelt es sich hauptsächlich um Eschen, die vom sogenannten Eschentriebsterben und häufig Wurzelfäule aufweisen.

"Das Eschentriebsterben ist eine seit mehreren Jahren in Europa verbreitete Baumkrankheit, die durch einen eingeschleppten Pilz verursacht wird", so die Verantwortlichen.

Zunächst würden die Bäume dabei ihre Blätter, Triebe und Äste verlieren. Dann befallen die Erreger auch den Stamm und die Pflanze ist anfälliger für weitere Schädlinge und Pilze. Viele der Bäume seien nicht mehr standsicher und würden eine Gefahr darstellen, da sie abbrechen könnten.

Bis Mitte Juni werden die Gefahren an öffentlichen Straßen, Spielplätzen und Waldwegen von Mitarbeitern des Amtes für Stadtgrün und Gewässer und Fachfirmen entfernt. Dabei kommt es immer wieder zu Sperrungen im Rosental.

An 19 weiteren Bäumen werden außerdem Totholz entfernt und die Baumkronen eingekürzt.