Highfield 2024 wirbt für Landtagswahlen: "Wir sind klar für Vielfalt"

Großpösna - Mit den Landtagswahlen in Sachsen , Thüringen und Brandenburg vor der Tür nutzt das Highfield seine riesige Bühne, um Festivalfreunde zum Urnengang zu animieren. Die Position ist dabei klar und deutlich: für Vielfalt und gegen Spaltung.

Überall auf dem Festivalgelände wirbt das diesjährige Highfield mit Bannern und auf Bildschirmen für die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. © Christian Grube

"Lieber gemeinsam als gespalten", heißt es beispielsweise am Zaun auf dem Weg zum Festivalgelände. Dazu der Hinweis: "Ihr habt die Wahl. Im September sind Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg."

Überall entlang des 15 Kilometer langen Bauzauns haben die Organisatoren von FKP Scorpio und Semmel Concerts Banner aufgehangen, die auf die Landtagswahlen hinweisen. Auf den Bildschirmen an den Bühnen wird weitere Werbung gezeigt.

Bereits bei den Landtagswahlen 2019 in Sachsen hatte das Festival für den Urnengang geworben, allerdings nicht so deutlich und mit so klarer Position.

"Das ist eine Maßnahme, die uns wichtig war, zumindest in der Form Stellung zu beziehen", erklärte Ruth Lößer von Semmel Concerts gegenüber TAG24. "Wir sind klar für Vielfalt und ein respektvolles Miteinander. Das wollen wir rüberbringen, auf klare aber unaufdringliche Weise."