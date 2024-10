Nach tödlichem Radler-Unfall: "Die Karli wird nicht zur Tempo-30-Zone!"

Leipzig - Am 4. Juli kam bei einem Unfall auf dem Peterssteinweg eine 33-jährige Radfahrerin ums Leben . Nach dem tragischen Unglück hat Leipzigs Linke im Stadtrat mehr Sicherheit sowohl auf dem Peterssteinweg als auch entlang der Karl-Liebknecht-Straße gefordert. Die Entscheidung zeigte schließlich deutlich die neuen Verhältnisse nach der Stadtratswahl auf.

Auf der Radweiche auf dem Peterssteinweg kam bei einem Unfall im Juli eine Radfahrerin (33) ums Leben. Nach dem Unglück hat Leipzigs Stadtrat erneut darüber diskutiert, wie die Sicherheit für Radfahrer verbessert werden kann. © Christian Grube

Denn während die Linke unter anderem Tempo 30 an besonders gefährlichen Stellen entlang der Karli prüfen lässt sowie eigenständige Radspuren am Südplatz und am Connewitzer Kreuz einrichten wollte, beinhaltete der Vorschlag der Christdemokraten einen Bruchteil der Forderungen.

Lediglich die Verkehrsführung am Unfallort auf dem Peterssteinweg solle geprüft und im Fall von Defiziten ausgebessert werden. Wenn möglich so, dass Radfahrer künftig über den Fußgängerbereich am Peterssteinweg geführt werden. Sollte dies nicht möglich sein, soll geprüft werden, "wie eine farbliche, stadtweit einheitliche und rutschfeste Markierung aussehen kann". Ein Ergebnis der Prüfung soll dem Stadtrat bis zum zweiten Quartal 2025 vorgelegt werden.

"Die Karl-Liebknecht-Straße wird nicht zur Tempo-30-Zone oder Spielstraße", erklärte CDU-Stadtrat Falk Dossin während der Debatte am Mittwoch. Die Karli habe sich in den vergangenen Jahren gewandelt und das sei auch in Ordnung. "Aber noch weiter geht nicht. Straßen haben eine Funktion, nämlich Verkehr zu ermöglichen und das sicher."

Dem Stadtrat und seiner Fraktion ging es lediglich um die Fahrradweichen. "Die sind viel zu unsicher. Das belegen Unfälle und das belegen auch die Verbände der Radfahrer, die das immer wieder monieren."