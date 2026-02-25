Tarif-Streit in Leipzigs ÖPNV: "Meine größte Sorge ist, dass bei der Buchmesse gestreikt wird"

Leipzig - Seit Jahresbeginn befinden sich Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband in Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag für Sachsens Nahverkehr. Für das Wochenende hat die Gewerkschaft die nächsten Warnstreiks angekündigt, auch in Leipzig . Nun äußerte Oberbürgermeister Burkhard Jung eine große Sorge: Was, wenn bei der diesjährigen Buchmesse gestreikt wird?

2025 platzte Leipzigs Buchmesse aus allen Nähten! Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende Besucher erwartet. Doch was, wenn diese gar nicht zu den Messehallen gelangen, weil der ÖPNV bestreikt wird? © Jan Woitas/dpa

Seine Befürchtungen äußerte Jung (67, SPD), als es während der Leipziger Ratsversammlung einmal mehr um Sonderzüge für die Buchmesse ging, die vom 19. bis 22. März stattfindet.

Ja, mindestens eine Sonderverbindung werde zur Verfügung gestellt, an weiteren werde gearbeitet. Angesichts der Masse an Besuchern im vergangenen Jahr räumte das Stadtoberhaupt jedoch ein: "Wir werden nicht die Zahl Züge anbieten können, die nicht zu Wartezeiten führen. So ehrlich muss man sein."

Seine größte Sorge seien jedoch ohnehin nicht das Fehlen zusätzlicher Züge. "Meine größte Sorge ist, dass bei der Buchmesse gestreikt wird", so Jung.

Ein Warnstreik direkt zur Buchmesse? Tatsächlich hatte Verdi die Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe schon während der Messe 2024 zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Zahlreiche Bahnen und Busse fielen aus. Die Linie 16, die zu den Messehallen fährt, konnte jedoch weiter betrieben werden.