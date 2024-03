Warnstreik während der Buchmesse: LVB können Notfallplan nicht umsetzen

Eine Straßenbahn der LVB vor der Glashalle der Leipziger Messe. Die Leipziger Verkehrsbetriebe werden zwar seit den Morgenstunden bestreikt, doch die Linie 16 fährt im 20-Minuten-Takt. © Jan Woitas/dpa

"In Leipzig konnte der Notfallplan nicht umgesetzt werden, weil so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Streik gegangen sind", sagte Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Einzig die Linie 16 - die auch zu den Messehallen führt, in denen seit Donnerstag die Leipziger Buchmesse stattfindet - fahre im 20-Minuten-Takt. Streikende hatten sich an verschiedenen Betriebshöfen in Leipzig versammelt.



In Zwickau, Plauen und Dresden stehe der öffentliche Nahverkehr weitgehend still, sagte Zahn. In Chemnitz laufe der Betrieb nach Angaben von ver.di im Notfahrplan, am Morgen hatten sich demnach mehr als 100 Mitarbeiter versammelt.

Der Aufruf zum Warnstreik ist eine Reaktion auf wiederholt gescheiterte Tarifverhandlungen.