Wegen gestiegener Perso-Kosten: OB Jung schickt Beschwerdebrief an Innenminister Dobrindt

Leipzig - Nachdem die Druckkosten von Personalausweisen gestiegen waren, beschwerte sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD ) offiziell mithilfe eines Briefs beim Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (55, CSU ).

Um die Kosten nicht auf sich sitzen zu lassen, beschwerte sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD, r.) in einem Brief bei Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (55, CSU, l.). © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

Darin forderte OB Jung den Minister auf, so schnell wie möglich eine Lösung für das Problem zu finden.

Auslöser des Ganzen waren die erhöhten Kosten seitens der Bundesdruckerei. Seit dem 1. März verlange diese nämlich ganze 29,61 Euro für das Drucken der Personalausweise von unter 24-Jährigen.

Da die Kommune ihren jungen Bürgern aber lediglich 27,60 Euro in Rechnung stellen dürfe, müsste die Stadt Leipzig pro Kopf zusätzliche 2 Euro auslegen - ein Fehlbetrag, der sich im Laufe eines Jahres auf satte 170.000 Euro summiere.

Wie die Stadt Leipzig bekannt gab, wolle man wegen des "intransparenten Verfahrens" auch weiterhin ausschließlich den ehemaligen Preis von 27,23 Euro zahlen.