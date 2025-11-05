Marode Brücke bei Leipzig wird geprüft: Verkehrseinschränkungen für Autofahrer

Markkleeberg - Ende Oktober hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr angekündigt, dass kurzfristig noch einmal Proben von der maroden agra-Brücke in Markkleeberg entnommen werden müssen . Eine Vollsperrung gibt es nicht, allerdings müssen Autofahrer sich ab Freitag auf Einschränkungen einstellen.

Im Dezember 2024 wurden am unteren Teil der Brücke Proben entnommen. Dieses Mal werden sie am oberen Teil entnommen. © Jan Woitas/dpa

Ab 7. November wird der Verkehr auf der stadtauswärts führenden Fahrbahn einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Teilsperrung wird vermutlich bis zum Nachmittag des 17. November andauern.

Die Spannbetonbrücke aus den 1970ern besteht aus Hennigsdorfer Spannstahl. Aus diesem Material bestand auch die eingestürzte Carolabrücke in Dresden. Er gilt als anfällig für sogenannte Spannrisskorrosionen.

Da der Stahl oberhalb der Stützen als besonders problematisch gilt, werden an der agra-Brücke dort Proben entnommen.

"Im Zuge der Arbeiten wird der Fahrbahnbelag an fünf Stellen geöffnet, um den darunterliegenden Beton über den Stützen freizulegen", erklärte Corinna Saring, Pressesprecherin beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr in einer Pressemitteilung.